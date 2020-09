La relation père/fils mêlée à celle d’entraîneur/joueur peut parfois s’avérer délicate. La preuve lors du match de Stefanos Tsitsipas face à Borna Coric, le joueur grec est tout simplement sorti de ses gonds et à hurlé un « You don’t know » à son père présent dans les gradins. Au final, Tsitsipas a fini par s’incliner en cinq sets après obtenu pas moins de six balles de match. Simple coïncidence ?

#UsOpen | “YOU DON’T KNOW ! !” Apostolos Tsitsipas debió corregirle algo a su hijo y Stefanos no se lo tomó nada bien. Cabreo importante tras este gran saque de Coric pic.twitter.com/fNhOyN3vTm — Fernando Murciego (@fermurciego) September 5, 2020