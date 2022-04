« He is done it (il l’a fait) ! », lâche le commen­ta­teur. Après un ultime coup droit de David Nalbandian dans le filet, Jo‐Wilfried Tsonga lève les bras au ciel. Il vient de remporter le deuxième titre de sa carrière, à 23 ans. Et déjà le plus beau de sa carrière, à domi­cile, à Paris Bercy devant sa famille et ses amis.

L’ambiance est excep­tion­nelle. Jo a du mal à retenir ses larmes.

Le Rolex Paris Masters a eu la bonne idée de ressortir ce merveilleux souvenir au moment où le Français a annoncé la fin de sa carrière, à Roland‐Garros, dans quelques semaines.

Une bonne manière de rappeler aussi à ceux qui ont la mémoire courte que Jo a eu une magni­fique carrière.