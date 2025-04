Quelle inten­sité ! Rafa n’a visi­ble­ment rien perdu et c’est son neveu qui a du « kiffer ». Evidemment tech­ni­que­ment, Nadal est toujours aussi précis avec son geste de coup droit, sa marque de fabrique. On le sent d’ailleurs assez relâché sur cette séquence.

Nadal x seu primo Joan » Toninho » Nadal pic.twitter.com/ADM7Y5LWL9 — Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) April 7, 2025

Même s’il nous manque énor­mé­ment, ces images sont récon­for­tantes, elles confirment que sa passion est intacte et qu’il va jouer le rôle de mentor au sein de son académie qui est un vrai succès sportif et commercial.