Lors de son match face à Thompson, Grigor Dimitrov très à l’aise côté revers en slicé a décidé pour une fois de se lâcher. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela démé­nage. Lâché à plus de 100 miles/heures, le revers a surpris tous les spécia­listes et évidem­ment son adver­saire dépassé par les évènements.