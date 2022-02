Alors qu’elle n’a plus rejoué depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à Kovinic le 20 janvier dernier, Emma Raducanu a préféré se concen­trer sur sa prépa­ra­tion physique lors de cette période d’un mois.

La Britannique a donc logi­que­ment goûté aux séances de muscu­la­tion et elle ne semble pas très à l’aise à en croire sa dernière vidéo postée sur ses réseaux sociaux où on la voit serrer les dents et souf­frir telle une martyre.

Absente du tableau de Dubai cette semaine, la Britannique sera en revanche bien présente à Guadalajara, au Mexique, la semaine du 21 au 27 février. Une belle occa­sion de véri­fier si tous ces efforts vont porter leurs fruits.