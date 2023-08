Opéré de la hanche le 2 juin dernier après des mois de compli­ca­tion liée à une bles­sure au psoas contractée lors de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a repris le travail en salle.

Il a alterné la course et la marche sur un tapis roulant devant son oncle et mythique entraî­neur, Toni Nadal, toujours conseiller de Felix Auger‐Aliassime mais qui n’a visi­ble­ment pas fait le voyage à New‐York pour l’US Open (28 août au 10 septembre).

Pour rappel, l’ob­jectif de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem est de revenir en 2024 pour une poten­tielle ultime saison.