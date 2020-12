À moins d’un mois du début de la quarantaine australienne (les joueurs et leur staff doivent arriver entre le 15 et le 17 janvier), Rafael Nadal est en train d’intensifier clairement sa préparation aux côtés du jeune finlandais Emiil Ruusuvuori et sous l’oeil toujours attentif de Toni Nadal.

Pour rappel, le numéro 2 mondial a bel et bien confirmé sa présence le 8 février prochain à Melbourne Park pour la première levée en Grand Chelem de l’année.