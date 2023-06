Absent des courts depuis juillet 2021, Milos Raonic a annoncé derniè­re­ment qu’il allait revenir sur le circuit.

Alors que les dernières images du cham­pion cana­dien n’étaient pas celles d’un cham­pion de tennis, celles que l’on peut voir ci‐dessous sont assez rassurantes :

Pendant ce temps, regardez qui fait son grand retour sur gazon. 👀🌱 pic.twitter.com/SzCFWigX2i — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 6, 2023

On peut y voir un Milos Raonic amaigri et affuté et qui sert déjà comme au bon vieux temps.