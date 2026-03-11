Accueil ATP ATP - Indian Wells

Rinderknech oublie le fair‐play, Djokovic le remet sèche­ment à sa place !

Par
Jean Muller
-
3267
Screenshot

A Indian Wells, le double fait recette. Il faut dire que beau­coup de stars y participent. 

Hier, avait donc lieu un match de « gala » entre Djokovic associé à Tsitispas face aux cousins Vachero et Rinderknech. Comme Nole ne rentre pas sur un court pour faire de la figu­ra­tion, il est attentif à tous les faits de jeu surtout quand ils sont anti‐sportifs.

Et c’est exac­te­ment ce qu’il est arrivé lorsque Arthur Rinderknech a cru bon de faire le « zvouave » avec sa raquette avant que Tsitsipas ne tente un smash de fond de court. Sans s’énerver ; Nole a tout simple­ment demandé à revoir les images pour que le Français soit sanctionné.

Et c’est ce qui est arrivé fort logiquement.

On sent bien sur les images que Nole ne veut pas en faire trop mais qu’il est agacé , qu’il a du mal à comprendre cette attitude. 

Lors de la poignée de main, après avoir été défait par les « cousins » (6−7, 5–7), le Serbe évitera de sourire, on le comprend aisément. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.