A Indian Wells, le double fait recette. Il faut dire que beau­coup de stars y participent.

Hier, avait donc lieu un match de « gala » entre Djokovic associé à Tsitispas face aux cousins Vachero et Rinderknech. Comme Nole ne rentre pas sur un court pour faire de la figu­ra­tion, il est attentif à tous les faits de jeu surtout quand ils sont anti‐sportifs.

Et c’est exac­te­ment ce qu’il est arrivé lorsque Arthur Rinderknech a cru bon de faire le « zvouave » avec sa raquette avant que Tsitsipas ne tente un smash de fond de court. Sans s’énerver ; Nole a tout simple­ment demandé à revoir les images pour que le Français soit sanctionné.

Never a dull moment in Tennis Paradise 😅



#TennisParadise pic.twitter.com/5aJOAEiwTB — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2026

Et c’est ce qui est arrivé fort logiquement.

On sent bien sur les images que Nole ne veut pas en faire trop mais qu’il est agacé , qu’il a du mal à comprendre cette attitude.

Lors de la poignée de main, après avoir été défait par les « cousins » (6−7, 5–7), le Serbe évitera de sourire, on le comprend aisément.