Il y a parfois des vidéos qui tapent dans le mille.

Alors que l’ac­teur Daniel Craig quit­tera son rôle de James Bond à l’issue du film « No Time To Die », des petits malins se sont amusés à compiler et monter sur Youtube un nombre impor­tant d’ex­traits de publi­cité en tout genre dans lesquels appa­rait le Suisse depuis le début de sa carrière afin de créer un petit film où Roger serait en fait le parfait agent secret.

À noter les parti­ci­pa­tions indis­pen­sables de Rafael Nadal, en agent de police, et de Novak Djokovic et Andy Murray en otages. Régalez‐vous :