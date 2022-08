Rublev s’essaye à la technique de la raclette, le Russe va aussi vite qu’en coup droit

Quand on aime, on ne compte pas.

Fatigué d’at­tendre, Andre Rublev a décidé de mettre la main à la patte pour que son court d’en­trai­ne­ment soit prati­cable le plus tôt possible. Pour y parvenir, il a fait comme les béné­voles. Il a pris une fameuse raclette et il a poussé, poussé, poussé.

Une image plutôt surpre­nante et qui ressemble presque à celle de Nadal qui, très souvent, passe le filet après un bon entrai­ne­ment sur terre. Là, c’est un peu l’in­verse et plus original mais Andrey, on le sent, a très envie de taper dans la balle.