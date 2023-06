Battu par un grand Novak Djokovic en finale de Roland‐Garros ce dimanche, Casper Ruud, forcé­ment déçu après son troi­sième échec en finale de Grand Chelem, a rendu un superbe hommage au joueur serbe après son 23e titre du Grand Chelem.

« Je pense que nous devrions commencer par Novak. Un autre jour, un autre record pour toi et un autre jour, tu réécris à nouveau l’his­toire du tennis. Il est diffi­cile d’ex­pli­quer à quel point c’est incroyable et à quel point tu es bon et quelle inspi­ra­tion tu es pour tant de gens à travers le monde. Félicitations à toi, ton équipe, je sais que ce titre a proba­ble­ment le meilleur goût pour vous tous. Je suis content d’être le premier à te féli­citer depuis la scène, je suis sûr que tu auras bien d’autres félicitations ! »