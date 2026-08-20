Sabalenka n’y arrive décidément plus. La numéro 1 mondiale a une nouvelle fois été éliminée avant les quarts de finale, battue en deux sets par la Tchèque Sara Bejlek, 7–6, 6–4.
Dominée et particulièrement agacée durant la rencontre, la Biélorusse a même laissé éclater sa frustration envers un ramasseur de balles qui n’avait pourtant rien demandé.
Un regard particulièrement appuyé qui en disait long sur son état d’esprit actuel, alors qu’elle traverse une véritable période de doute et semble en panne de confiance.
À quelques jours de l’US Open, le tableau féminin s’annonce donc plus ouvert que jamais, alors qu’aucune véritable favorite ne semble pour l’instant se détacher.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 10:11