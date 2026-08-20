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Sabalenka dominée puis encore battue, se venge contre un ramas­seur de balle !

Par
Antoine Touchard
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Sabalenka n’y arrive déci­dé­ment plus. La numéro 1 mondiale a une nouvelle fois été éliminée avant les quarts de finale, battue en deux sets par la Tchèque Sara Bejlek, 7–6, 6–4.

Dominée et parti­cu­liè­re­ment agacée durant la rencontre, la Biélorusse a même laissé éclater sa frus­tra­tion envers un ramas­seur de balles qui n’avait pour­tant rien demandé. 

Un regard parti­cu­liè­re­ment appuyé qui en disait long sur son état d’esprit actuel, alors qu’elle traverse une véri­table période de doute et semble en panne de confiance.

À quelques jours de l’US Open, le tableau féminin s’annonce donc plus ouvert que jamais, alors qu’aucune véri­table favo­rite ne semble pour l’instant se détacher.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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