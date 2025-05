Décidément, les tensions entre joueurs et spec­ta­teurs ne cessent de s’in­ten­si­fier à Rome cette semaine.

Battue par Qinwen Zheng en quarts de finale du WTA 1000 italien (6−4, 6–3), la numéro 1 mondiale en personne, Aryna Sabalenka, a vive­ment réagi à un pertur­ba­teur qui lui a lancé : « Allez Aryna, joue au tennis ».

« Ferme ta gueule ! », a répliqué la numéro 1 mondiale, ce qui lui a aussitôt valu un aver­tis­se­ment de l’arbitre.

Aryna Sabalenka responds to someone who shouted out in the crowd during her match against Qinwen Zheng in Rome



“Come on Aryna, play tennis”



Aryna : “Shut the f*** up” 💀💀



pic.twitter.com/zWNKpyzcXP