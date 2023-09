Titrée à Guadalajara dimanche, Maria Sakkari a fait un long voyage et béné­ficié d’un bye au premier tour du WTA 500 de Tokyo, pour fina­le­ment enchaîner par une victoire (6−3, 6–1, en 1h07 de jeu) contre la locale Misaki Doi, qui dispu­tait à 32 ans le dernier match de sa carrière.

Au filet, la joueuse grecque a pris dans ses bras l’ex‐top 30 avant de lui glisser quelques mots très élogieux.

« Tu es une personne merveilleuse. Tu es une joueuse extra­or­di­naire. Quel honneur ! », a déclaré Sakkari avec classe.

Maria Sakkari hugs Misaki Doi as she plays the final match of her career :



“You’re an amazing player. You’re a wonderful person. What an honor”



All class from Maria.



Congratulations on a wonderful career, Misaki. Good luck in the next chapter. 🥹



🇯🇵❤️ pic.twitter.com/QNk3hpnimc