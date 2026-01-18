Face à Léolia Jeanjean, la joueuse grecque qui semble revenir à un niveau digne de son talent a réalisé un coup de tennis assez mons­trueux : le fameux coup de squash en bout de course.

Maria Sakkari says the shot she hit is going to be 1 of the best of the tour­na­ment at Australian Open



« I’ve been playing for 25 years. I could never imagine I can hit that kind of return. You see when Roger hits it, Carlos, & then myself. I’m like ‘Ah’”😭pic.twitter.com/38bSwQpNvq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Lors de l’in­ter­view sur le court après avoir éliminé la Française, Maria était encore sur le choc de ce point gagnant venu d’une autre planète.

« Je joue depuis 25 ans. Je n’au­rais jamais imaginé pouvoir réaliser un tel retour. Vous voyez, quand Roger frappe la balle, puis Carlos, puis moi‐même, je me dis : « Ah… » »