Sakkari choquée après un geste à la Roger Federer : « Je joue depuis 25 ans. Je n’au­rais jamais imaginé pouvoir réaliser un tel retour »

Jean Muller
Jean Muller

Face à Léolia Jeanjean, la joueuse grecque qui semble revenir à un niveau digne de son talent a réalisé un coup de tennis assez mons­trueux : le fameux coup de squash en bout de course.

Lors de l’in­ter­view sur le court après avoir éliminé la Française, Maria était encore sur le choc de ce point gagnant venu d’une autre planète.

« Je joue depuis 25 ans. Je n’au­rais jamais imaginé pouvoir réaliser un tel retour. Vous voyez, quand Roger frappe la balle, puis Carlos, puis moi‐même, je me dis : « Ah… » »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 09:11

