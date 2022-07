Les matchs d’Alexander Bublik sont souvent des « poèmes ».

Malgré sa victoire face à Andy Murray ce vendredi soir et sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du tournoi de Newport, le Kazakh s’est une nouvelle fois emporté après avoir été sanc­tionné d’une faute de pied. Une déci­sion injuste et surtout impos­sible pour le 42e mondial qui n’a pas hésité à faire un petit scandale.

« Il me dit que j’ai fait une faute de pied avec la jambe droite. Comment cela peut‐il être possible ? Vous voulez que je serve comme ça ? Vous êtes joueur de tennis ? Comment est‐ce possible ? Si vous me dites que c’est la jambe gauche, je suis tout à fait d’ac­cord, mais comment est‐ce possible que je serve comme ça ? Es‐tu un joueur de tennis ? Es‐tu un joueur de tennis ? », a lancé Bublik avant de s’en prendre verba­le­ment à l’ar­bitre prin­cipal venu s’im­miscer dans la conver­sa­tion : « Je ne te parle, je ne te parle pas. »