Officiellement forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Juan Martin del Potro ne réali­sera pas son « rêve » de faire son grand retour sur l’une de ses compé­ti­tions favorites.

Néanmoins, l’Argentin a fait de gros progrès depuis sa quatrième opéra­tion du genou le 23 mars dernier. C’est par un court message et une vidéo sur son compte Instagram qu’il a donné des nouvelles très rassu­rantes : « C’est frus­trant et doulou­reux de ne pas atteindre les objec­tifs, mais ça me ferait bien plus mal de ne pas essayer, c’est pour­quoi je suis à nouveau ici », a écrit le vain­queur de l’US Open en 2009.

Une retour de Juan Martin pour le début de la saison 2022 semble donc de plus en plus probable même s’il faut rester très prudent.