Si les Etats‐Unis avaient bien démarré leur phase de groupes de Coupe Davis en battant la Croatie, ils se sont ensuite inclinés contre les Pays‐Bas avec des défaites de Tommy Paul face à Botic van de Zandschulp et de Frances Tiafoe contre Tallon Griekspoor : 6–3, 6–7(7), 7–6(2), en 2h34 de jeu.

Et lors de ce deuxième match, la fin du jeu décisif au troi­sième set fut extrê­me­ment tendue. La raison ? Sur un service du Néerlandais à 5–2, la balle est annoncée faute avant d’être chal­lengée. En s’aper­ce­vant qu’elle touchait la ligne, l’ar­bitre a accordé le point à Griekspoor.

Surpris, Tiafoe a lui demandé à ce que le point soit rejoué puisque le juge de ligne semblait avoir crié avant qu’il ne touche la balle.

N’ayant pas obtenu gain de cause malgré une longue discus­sion avec l’ar­bitre et le juge arbitre, l’Américain a fracassé sa raquette avant d’être sanc­tionné d’un point de péna­lité, sur balle de match.

CRAZY drama to finish 😱



Tiafoe and USA lose the match and tie to a POINT PENALTY !#DavisCup pic.twitter.com/3ZNjxhL0vF