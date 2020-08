Pour leur 31e duel depuis le début de leur belle et longue carrière, Serena (38 ans) et Venus Williams (40 ans) ont offert un beau spectacle en trois sets aux téléspectateurs. Si c’est la plus âgée des deux qui a d’abord pris les devants, c’est la plus titrée qui s’est finalement imposée après 2h20 de jeu (3-6, 6-3, 6-4). Pour voir les meilleurs moments de cette partie familiale, c’est ici :