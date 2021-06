Denis Shapovalov est un artiste. Et surtout l’un des joueurs les plus plai­sants à voir jouer sur le circuit ATP. Il le prouve sur gazon ce samedi au Queen’s. Cette glis­sade, où il manque de tomber, avant de se récep­tionner parfai­te­ment est bluf­fante. Et si en plus il finit avec un smash…Magnifique.