L’apéro vidéo est la nouvelle mode depuis le début du confinement dans de nombreux pays. Maria Sharapova n’a pas résisté au phénomène puisqu’elle en a réalisé un ce jeudi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils étaient nombreux à partager ce moment avec l’ancienne numéro 1 mondiale.

Thank you for the best two hours I could have asked for ! ! #SharaFamilyHangout was on 🔥🔥 pic.twitter.com/etXddm945Y

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) March 26, 2020