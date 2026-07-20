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Shelton à propos d’Arthur Fils : « Il pense qu’il est plus fort sur terre battue qu’il ne l’est vrai­ment. Il m’a dit que si on faisait 10 sets, il les gagne­rait tous. C’est n’importe quoi »

Par
Antoine Touchard
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Ben Shelton est désor­mais soli­de­ment installé dans le Top 10 mondial et s’af­firme comme l’un des prin­ci­paux outsi­ders en Grand Chelem pour les années à venir, au même titre que le Français Arthur Fils.

Les deux joueurs entre­tiennent une excel­lente rela­tion et ne manquent jamais une occa­sion de se taquiner, comme le montre une séquence pleine d’hu­mour publiée par l’ATP et relayée par nos confrères d’Univers Tennis.

Dans cette vidéo, Arthur Fils se montre parti­cu­liè­re­ment confiant. Le Tricolore affirme qu’il serait capable de ne pas perdre le moindre set face à Ben Shelton sur dix confron­ta­tions dispu­tées sur terre battue… et se dit même prêt à en faire le pari.

Ben Shelton : « Il pense qu’il est plus fort sur terre battue qu’il ne l’est vrai­ment. Il m’a dit que si on faisait 10 sets, il les gagne­rait tous. C’est n’importe quoi »

Arthur Fils : « Ben, quand tu veux, on fait 10 sets et on voit »

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 16:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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