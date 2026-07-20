Ben Shelton est désormais solidement installé dans le Top 10 mondial et s’affirme comme l’un des principaux outsiders en Grand Chelem pour les années à venir, au même titre que le Français Arthur Fils.
Les deux joueurs entretiennent une excellente relation et ne manquent jamais une occasion de se taquiner, comme le montre une séquence pleine d’humour publiée par l’ATP et relayée par nos confrères d’Univers Tennis.
Dans cette vidéo, Arthur Fils se montre particulièrement confiant. Le Tricolore affirme qu’il serait capable de ne pas perdre le moindre set face à Ben Shelton sur dix confrontations disputées sur terre battue… et se dit même prêt à en faire le pari.
Ben Shelton : « Il pense qu’il est plus fort sur terre battue qu’il ne l’est vraiment. Il m’a dit que si on faisait 10 sets, il les gagnerait tous. C’est n’importe quoi »
Arthur Fils : « Ben, quand tu veux, on fait 10 sets et on voit »
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 16:50