Carlos Alcaraz et Jannik Sinner nous ont offert le match de l’année cette nuit en demi finale du tournoi ATP 1000 de Miami.

Epoustouflant d’intensité et de vitesse de jeu, les deux jeunes joueurs ont proposé un tennis d’une autre dimen­sion notam­ment lors de ce fameux point à 4 jeux à 2.

Ce point réunis­sant tous les angles et tous les coups de ce sport se termina par un « passing shot » court croisé qui n’a pas manqué de nous rappeler la balle de match de l’affrontement entre Stan Wawrinka et Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie dix ans plus tôt.

Jannik Sinner and Novak Djokovic, 10 years apart pic.twitter.com/LzeKcguhVZ — Srihari (@srihariravi12) April 1, 2023

Une chose est sure, ces deux pépites n’ont pas fini de nous offrir des moments de sport incroyable.