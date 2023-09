Après 5 sets et 4h40 de jeu, Sinner s’est incliné face à Zverev en 8e de finale de l’US Open. L’Italien semble être en diffi­culté lorsqu’il s’agit de faire un match en 5 sets de plus de 4h. Les condi­tions de jeu n’étaient en effet pas faciles pour les joueurs qui semblaient être en diffi­cultés, Sinner a notam­ment souf­fert de crampes :

L’Italien s’est exprimé en confé­rence de presse sur ses diffi­cultés physiques :

« Vers le milieu du premier set, j’ai ressenti une douleur dans la jambe, au début, cela ne me déran­geait que lorsque j’en avais besoin. Puis la situa­tion s’est aggravée au fil des minutes, j’avais des crampes partout. Il n’a pas été facile de conti­nuer le match dans ces condi­tions, mais je me suis battu. Je suis désolé parce que j’ai eu de bons senti­ments, demi‐finale à Wimbledon, puis la victoire à Toronto, je jouais bien ici aussi. Je le répète, ça fait très mal, parce que je perds encore un match en 5 sets, l’année dernière, 5 heures contre Alcaraz, aujourd’hui plus de 4 heures et demie, je n’ai pas beau­coup de mots en ce moment, ça fait mal… »