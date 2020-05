La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Avant d’aborder Roland-Garros 2005, Rafael Nadal n’a pas encore gagné de titre du Grand Chelem mais il reste sur un succès notamment à Monte-Carlo. Lors de son parcours victorieux à Paris en 2005, l’Espagnol prend le meilleur sur David Ferrer en quarts de finale (7-5, 6-2, 6-0) et signe un point sensationnel avec ce passing en étant presque dans les gradins.