Si l’Australie a parfaitement débuté l’ATP Cup en disposant 3-0 de l’Allemagne, Nick Kyrgios n’a pas raté une occasion de faire le spectacle. Lors de la victoire d’Alex de Minaur sur Alexander Zverev, le natif de Canberra s’est amusé à faire des pompes lorsque l’Allemand commettait des doubles fautes.

Une scène cocasse à laquelle Zverev a été interrogé en conférence de presse. Mais le septième mondial n’a pas voulu répondre sur le sujet : « Je n’ai pas envie de répondre… C’est Nick… Il l’a déjà fait à la Laver Cup… Il peut faire ce qu’il veut. S’il veut faire des pompes, qu’il le fasse…. Je m’en fiche. »

Q. : Alex, did you see Nick Kyrgios doing push-ups every time you double faulted ? pic.twitter.com/WOuLeKgtth

— bo3 king (@zverevss) January 3, 2020