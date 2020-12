La révélation féminine de l’année, Iga Swiatek, s’entraîne dur pour préparer la saison 2021. Ce sera forcément l’année de la confirmation pour la Polonaise qui a remporté Roland-Garros sans concéder un seul set en octobre. Tout ça à 19 ans.

Iga a posté une vidéo de son entraînement et on remarque qu’elle y met une belle intensité. On a hâte de la retrouver sur les courts dans quelques semaines…