Il y a quelques jours, la WTA opérait de grandes réformes en changeant les nom de ses tournois et son logo. L’ATP s’active également en cette fin d’année. L’association a annoncé le lancement d’une grande campagne mondiale de marketing. L’objectif ? Mettre « en évidence des moments marquants d’une manière qui crée des liens émotionnels (…) et refléter la véritable énergie, le rythme et le drame de l’ATP Tour », peut-on lire dans le communiqué.

En clair, l’ATP continue de négocier un virage très important pour le tennis, pour gagner toujours plus de fans. Tout ça sur fond de crise sanitaire…