Achevé après minuit, samedi, sur le court Suzanne‐Lenglen, le match du troisième tour de Roland‐Garros entre Frances Tiafoe (22e mondial) et Jaime Faria (115e) a été marqué par une vive tension.
À la suite d’un désaccord sur la marque d’une balle, l’Américain a vivement interpellé son adversaire : « Arrête de faire le dur, tu n’en es pas un ! Contente‐toi de jouer ! »
Malgré deux sets de retard, Tiafoe est finalement parvenu à renverser la rencontre pour s’imposer en cinq manches : 4–6, 6–7 (2), 7–6 (1), 6–1, 6–2.
Ambiance.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 11:15
A propos de l’auteur
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.