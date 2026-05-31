Achevé après minuit, samedi, sur le court Suzanne‐Lenglen, le match du troi­sième tour de Roland‐Garros entre Frances Tiafoe (22e mondial) et Jaime Faria (115e) a été marqué par une vive tension.

À la suite d’un désac­cord sur la marque d’une balle, l’Américain a vive­ment inter­pellé son adver­saire : « Arrête de faire le dur, tu n’en es pas un ! Contente‐toi de jouer ! »

Malgré deux sets de retard, Tiafoe est fina­le­ment parvenu à renverser la rencontre pour s’imposer en cinq manches : 4–6, 6–7 (2), 7–6 (1), 6–1, 6–2.

Ambiance.