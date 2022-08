On est dans le troi­sième set, après un premier set à l’avan­tage d’Hurkacz, Carreno Busta a changé de tactique. Il est plus offensif et plus créatif. Il empoche la deuxième manche et break très rapi­de­ment dans la 3ème.

🔥 LE POINT DE LA FINALE. 🔥



Exceptionnelle séquence entre Hubert Hurkacz et Carreno‐Busta. 🇵🇱🇪🇦🤯pic.twitter.com/RTYWmXOVMP — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 14, 2022

En confiance, il varie donc un jeu de défense impla­cable et un jeu vers l’avant inédit. Au final, cela implique des situa­tions de « feu » comme sur ce point abso­lu­ment dingue.