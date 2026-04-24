Il n’est jamais simple de jouer un Espagnol chez lui dans la Caja Magica surtout sur un « petit » court où les fans sont venus faire du bruit.
Face à Daniel Merida, l’Argentin qui a eu deux balles de match dans le tie‐break final a complètement dévissé.
Il faut dire que l’ambiance était vraiment insoutenable d’autant que ce court est une vrai cuvette où le bruit est dingue.
La chinada de Trungelliti con un aficionado diciendole que baje cagon y que grite ahora jdjdjsjs pic.twitter.com/JKGNGKNHXL— Cheti (@Cheti365) April 23, 2026
Alors qu’il est en général un joueur très fair play, Marco n’a pas pu s’empêcher d’essayer d’intervenir pour faire taire les plus furieux, bien sûr cela a eu l’effet inverse…et il a perdu ce premier tour d’un Masters1000.
Une petite déconvenue pour lui alors qu’il vient d’intégrer le top100.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 10:10