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Trungelliti, le lanceur d’alerte pète un câble, les fans s’en moquent

Par
Jean Muller
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Il n’est jamais simple de jouer un Espagnol chez lui dans la Caja Magica surtout sur un « petit » court où les fans sont venus faire du bruit.

Face à Daniel Merida, l’Argentin qui a eu deux balles de match dans le tie‐break final a complè­te­ment dévissé. 

Il faut dire que l’am­biance était vrai­ment insou­te­nable d’au­tant que ce court est une vrai cuvette où le bruit est dingue.

Alors qu’il est en général un joueur très fair play, Marco n’a pas pu s’empêcher d’es­sayer d’in­ter­venir pour faire taire les plus furieux, bien sûr cela a eu l’effet inverse…et il a perdu ce premier tour d’un Masters1000. 

Une petite décon­venue pour lui alors qu’il vient d’in­té­grer le top100.

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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