Il n’est jamais simple de jouer un Espagnol chez lui dans la Caja Magica surtout sur un « petit » court où les fans sont venus faire du bruit.

Face à Daniel Merida, l’Argentin qui a eu deux balles de match dans le tie‐break final a complè­te­ment dévissé.

Il faut dire que l’am­biance était vrai­ment insou­te­nable d’au­tant que ce court est une vrai cuvette où le bruit est dingue.

La chinada de Trungelliti con un aficio­nado dicien­dole que baje cagon y que grite ahora jdjd­jsjs pic.twitter.com/JKGNGKNHXL — Cheti (@Cheti365) April 23, 2026

Alors qu’il est en général un joueur très fair play, Marco n’a pas pu s’empêcher d’es­sayer d’in­ter­venir pour faire taire les plus furieux, bien sûr cela a eu l’effet inverse…et il a perdu ce premier tour d’un Masters1000.

Une petite décon­venue pour lui alors qu’il vient d’in­té­grer le top100.