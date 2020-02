Battu au troisième tour de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas est revenu en Europe où il effectue des entraînements au sein de la Mouratoglou Academy à Sophia-Antipolis. Et le Grec ne chôme pas et peaufine ainsi un enchaînement intense dans les prochaines semaines avec Rotterdam (ATP 500), Marseille (ATP 250) et Dubaï (ATP 500).

Your V.I.P. pass inside a @StefTsitsipas fitness session 🎟 pic.twitter.com/CW4RlUQAtn — Mouratoglou Tennis Academy (@MouratoglouAcad) February 6, 2020