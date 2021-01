L’exhibition d’Adelaïde nous l’a prou­vé : il va fal­loir s’at­tendre à du très haut niveau de ten­nis de la part des meilleurs joueurs du monde à Melbourne. Et pas seule­ment le top trois de l’ATP… Car comme on peut voir dans la vidéo ci‐dessous met­tant en scène Stefanos Tsitsipas aux prises avec Fabio Fognini, les 6ème et 17ème joueurs mon­diaux sont déjà en très grande forme ! Après quelques coups, c’est fina­le­ment le coup droit de l’Italien qui prend l’a­van­tage sur le revers à une main du Grec. Avant peut‐être une poten­tielle revanche au tour final de l’ATP Cup…

Fognini vs Tsitsipas 🔥 pic.twitter.com/FRjHWEsHFa — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 30, 2021