Stefanos Tsitsipas est dérou­tant. Alors qu’il s’en­traî­nait tran­quille­ment à la volée en compa­gnie de son père et de son équipe en marge du Masters 1000 de Miami sur lequel il est tête de série numéro 2, le joueur grec a « pété une durite » en exécu­tant un plon­geon tota­le­ment inutile et surtout très dange­reux pour lui. Même le membre de son staff, de dos, semble lui dire que sont atti­tude est ridi­cule. Finalement plus peur que de mal pour Stefanos qui tentera d’agir avec plus de prudence la prochaine fois.

Ojito con la caída que tuvo @steftsitsipas en su entre­na­miento de hoy en el @MiamiOpen. Quedó bastante sentido y dolo­rido. pic.twitter.com/2n87g3SrGi — BATennis (@BATennisCom) March 23, 2021