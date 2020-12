Tous les deux présents à la All In Tennis Academy dans les Alpes-Maritimes afin de préparer la nouvelle saison qui s’approche à grands pas, Ugo Humbert et Jo-Wilfried Tsonga ne se ménagent pas à l’entraînement. La preuve avec cet entraînement où le bruit des balles sur le cordage en dit long sur l’intensité des frappes.

