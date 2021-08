Jo‐Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ne se quittent plus. Déjà apparus ensemble à l’en­traî­ne­ment lors de la saison sur terre battue puis de nouveau réunis pour le mariage du second il y a deux semaines en Suisse, les deux Tricolores s’en­trainent actuel­le­ment dans le but de préparer la tournée améri­caine et surtout l’US Open à la fin du mois.

Si Jo (97e) ne possède pas un assez bon clas­se­ment pour inté­grer les tableaux des quali­fi­ca­tions sur les Masters 1000 de Toronto (du 9 au 15 août) et Cincinnati (du 16 au 22), Gaël, lui, est bel est bien inscrit sur les deux tour­nois et on a hâte de voir si son niveau de jeu et sa confiance sont enfin de retour.

En atten­dant, place au travail !