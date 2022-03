Les victoires de Jo‐Wilfried Tsonga se comptent sur les doigts d’une main depuis un an.

Pour son retour en Masters 1000, deux ans et demi après Bercy 2019, le Français a été battu par Jordan Thompson. De plus en plus en diffi­culté au fur et à mesure que le match avan­çait, Jo semble avoir pris un peu de plaisir quand même.

Ce point parfai­te­ment construit, suivi d’une danse (pas celle des pouces), et d’un grand sourire, fait plaisir à voir. A 36 ans, l’an­cien 5e mondial doit sans soute se dire qu’il ne lui reste plus beau­coup de moments comme celui‐ci à vivre sur le circuit. Alors il en profite, et nous aussi.