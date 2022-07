Après une première partie de saison très compli­quée, marquée notam­ment par son expul­sion d’Australie et son élimi­na­tion en quarts de finale de Roland‐Garros par Rafael Nadal, Novak Djokovic savoure.

De retour en Serbie après l’ob­ten­tion de son 7e sacre à Wimbledon, son 21e en Grand Chelem, Novak Djokovic a été accueilli en héros par des milliers de fan réunis devant l’hôtel de ville.

Il a ensuite passé la soirée dans un restau­rant de la capi­tale serbe, avec sa famille et ses amis. Autour d’un verre de rouge, Nole s’est mis à chanter « Englishman in New York » , une ville qu’il aime­rait retrouver fin août afin de disputer l’US Open. Mais pour le moment, les Etats‐Unis ne permettent toujours pas aux personnes non‐vaccinées de péné­trer sur leur territoire.

Djokovic a aussi le sens de la fête.