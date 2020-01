L’exhibition « Rally4Relief », un événement organisé à Melbourne en faveur des victimes des incendies qui ravagent l’Australie, a permis à Rafael Nadal et Novak Djokovic de disputer un double ensemble. Les deux hommes ont tenté de communiquer ensemble pour préparer une tactique mais leur communication a été étrange : l’Espagnol l’a fait avec un… doigt d’honneur. Le Serbe est apparu assez surpris, sans vraiment comprendre ce qu’il voulait dire.

Novak : where do i go ?

Rafa : pic.twitter.com/FnZqN3dLI5

— isadore (@inspiredbyrafa) January 15, 2020