La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

La finale de l’édition 2019 de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic reste encore dans toutes les mémoires aussi bien par son niveau de jeu que son suspense. Le Suisse, qui a finalement cédé au tie-break du cinquième set à 12-12, a remporté le plus beau point de cette finale historique avec un revers qui a cloué au sol le Serbe au terme d’un échange marathon. Pas de quoi le consoler, lui qui a raté deux balles de match dans la cinquième manche…