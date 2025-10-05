Lors du match de double entre Moutet/Muller et Pel/FGonzales on a vécu une scène inédite dans le tennis mais courante dans le base ball. Sur une balle qui semblait aller dans les tribunes le gaucher hollan­dais a tenté un smash alors même qu’un jeune spec­ta­teur tentait d’at­traper la balle en vol.

A video review on a suspected hindrance in Shanghai 👀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/BSxzOQiL4r — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025

Ce qu’il y a de plus risible dans cette affaire c’est que Pel a demandé la vidéo car il s’est dit gêné par le fan alors même qu’il était évident qu’il avait raté son coup qui était certes diffi­cile puis­qu’il était dans les bâches…