Lors du match de double entre Moutet/Muller et Pel/FGonzales on a vécu une scène inédite dans le tennis mais courante dans le base ball. Sur une balle qui semblait aller dans les tribunes le gaucher hollandais a tenté un smash alors même qu’un jeune spectateur tentait d’attraper la balle en vol.
A video review on a suspected hindrance in Shanghai 👀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/BSxzOQiL4r— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025
Ce qu’il y a de plus risible dans cette affaire c’est que Pel a demandé la vidéo car il s’est dit gêné par le fan alors même qu’il était évident qu’il avait raté son coup qui était certes difficile puisqu’il était dans les bâches…
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 11:55