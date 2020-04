La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

C’est un des moments cultes de Roland-Garros de ces vingt dernières années. Lors de l’édition 2004, sur le court numéro 1, Marat Safin , 20e mondial à l’époque, affronte l’Espagnol Felix Mantilla (93e) au deuxième tour. Alors qu’il mène 4-3 dans le cinquième set, le Russe remporte un point complètement fou. Pour le fêter, l’ancien numéro 1 mondial baisse son short. Une image qui fait le tour du monde mais qui coûte le point au Russe puisqu’il écope d’un point de pénalité pour violation du code de conduite. La rencontre est interrompue par la nuit et Safin s’impose le lendemain 11-9. Il cédera en huitième de finale du Grand Chelem parisien. Mais ce geste a contribué à la légende du Moscovite…