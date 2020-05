La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour lors de l’édition 2016 du Masters 1000 de Rome où Novak Djokovic et Rafael Nadal s’affrontent en quarts de finale. Le Serbe remporte le duel 7-5, 7-6(4) et cédera finalement en finale face à Andy Murray. Mais face à l’Espagnol, le Djoker a marqué les esprits en remportant avec une balle de première manche monstrueuse où il réalise une défense exceptionnelle avant de faire parler ses réflexes au filet.