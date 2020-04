La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

On continue de remonter le temps avec un point totalement fou lors de la demi-finale de Bercy en 1989 entre Aaron Krichstein (8e mondial à l’époque) et Stefan Edberg (3e mondial). L’Américain domine l’échange mais ne parvient pas à conclure. Le Suédois se montre héroïque en défense avant de conclure par une volée en plongeant. De quoi écoeurer son adversaire. Edberg l’emportera finalement 6-4, 4-6, 6-2 avant de s’incliner en finale face à Boris Becker.