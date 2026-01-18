AccueilVidéosUne ramasseuse de balle s'évanouit en plein match, une joueuse réagit de...
VidéosOpen d'Australie

Une ramas­seuse de balle s’éva­nouit en plein match, une joueuse réagit de la plus belle des manières

Par Baptiste Mulatier

Lorsqu’une ramas­seuse de balles s’est évanouie en plein match, la joueuse turque Zeynep Sönmez, 112e mondiale, s’est immé­dia­te­ment préci­pitée pour lui porter secours, l’aidant à quitter le court puis à s’asseoir en atten­dant l’arrivée des secours.

Le karma semble avoir fait son œuvre : elle s’est ensuite imposée en trois sets face à la 11e mondiale, Ekaterina Alexandrova (7−5, 4–6, 6–4).

La grande classe.

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 11:54

