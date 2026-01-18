Lorsqu’une ramasseuse de balles s’est évanouie en plein match, la joueuse turque Zeynep Sönmez, 112e mondiale, s’est immédiatement précipitée pour lui porter secours, l’aidant à quitter le court puis à s’asseoir en attendant l’arrivée des secours.
Le karma semble avoir fait son œuvre : elle s’est ensuite imposée en trois sets face à la 11e mondiale, Ekaterina Alexandrova (7−5, 4–6, 6–4).
A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court.
Compassion. ❤️
La grande classe.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 11:54