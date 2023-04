I have (most) Challenger match times back to 2010. Looks like its the second longest :



1. 2011 Barranquilla R2 Cipolla d. Farah, 4h23

2. 2023 Savannah R1 Hemery. d Galarneau 4h21

3. 2022 Lima QF Machac d. Olivo 4h17

4. 2012 Guayaquil SF Lorenzi d Ramirez Hidalgo 4h07 https://t.co/sfsECQoNWx