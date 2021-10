Lors son match très accroché face à l’Américain J.J Wolf (187d) célèbre surtout pour sa coupe de cheveux « mulet », Vasek Pospisil a complè­te­ment « pété » un câble.

Heureusement, cet inci­dent ne l’a pas empêché de passer ce premier tour en trois manches (6–4, 4–6, 6–4) mais il faut bien avouer que Vasek surpasse les plus grands sur cette séquence et l’on pense forcé­ment à Marat Safin et Benoît Paire.

Il y a chez lui une forme de persé­vé­rance et de rage pour détruire sa raquette qui est assez remar­quable. Heureusement pour son équi­pe­men­tier, il s’agit encore d’un ancien modèle de la Blade. La nouvelle, qui est très, très belle, ne méri­te­rait pas ce traitement !