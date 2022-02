9 mars 2021. C’est la date à laquelle il faut remonter pour voir Stanislas Wawrinka sur le circuit. Près de 11 mois plus tard, il semble guéri de sa bles­sure au pied et plus que jamais sur la voie du retour.

Celui qui fêtera ses 37 ans en mars n’a rien lâché en effec­tuant un gros travail en salle ces derniers mois. Et ce vendredi, il a publié pour le plus grand bonheur des fans de tennis une vidéo sur un court, enfin.

Stan The Man nous propose son revers à une main reconnu mondia­le­ment mais dont il est impos­sible de se lasser. 4 secondes à voir, et revoir, pour patienter encore un peu.